盼教練陪同參賽遭協會拒絕 林怡君談運動人生辛酸（影音）

〔體育中心／綜合報導〕「Fair Game！ Taiwan！」台灣體壇近期掀起一股改革的力量，奧運四朝元老林怡君今天透過影片分享她的運動生涯，表示過去十年來，不斷向協會提出需要教練陪同的要求，但從來沒有得到協會的允許，她還忍不住淚邊講邊留下眼淚。

參加國內外射擊比賽生涯至今超過20年的林怡君，征戰無數，不僅曾經拿下世界第一的排名，更曾代表台灣參加過五屆亞運和四屆奧運，但在她的運動人生中獨缺奧運獎牌。

林怡君表示，「其實這20年的選手生涯裡面，我經歷過非常多的創傷跟事情，因為都是我一個人在孤軍奮戰。所以我當時心理的恐懼、害怕，還有一些可能在比賽中造成的壓力的一些動作的改變時，我自己沒有辦法看到我自己發生的問題。」

林怡君指出，倫敦奧運開始，就跟協會請求，「讓我的教練可以陪著我一起去比賽，他不佔教練的缺，只是能夠讓他有個工作證。」她說，「教練也是自己自費，自己掏腰包培養我。」她強調，不求任何的身分與薪水，只要求教練陪她去。

去年的里約奧運，是林怡君認為生涯中準備最充足的一次，她在里約奧運前夕懇求協會，以自費方式帶著教練一起去參加、可能是她運動生涯中最後一次的奧運，她只想完成運動人生中最後一塊拼圖，但是協會仍然沒有答應。

射擊選手林怡君。（資料照，記者王藝菘攝）