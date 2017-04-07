中職》一開始會緊張到發抖 楊岱均本季首先發「安」了
2017/04/07 22:41
〔記者倪婉君／台南報導〕楊岱均本季首次先發就敲出2支安打，桃猿「洪總」洪一中表示他的問題不在技術，而是心理層面，「他一開始很容易緊張，就讓他多上場適應。」
23歲的楊岱均之前代打表現不錯，洪總今天讓他擔任先發第7棒指定打擊，結果他3打數2安打，還獲1次保送。洪總說，楊岱均的打擊一直維持不錯，他的問題在於一開始很容易緊張。
「之前他安打上壘後，一壘指導教練摸他，還會發現他在發抖。」洪總表示會讓楊岱均多上場適應，應該就會改善緊張的問題。
楊岱均則說，之前上場時心情會太亢奮，自己又容易想太多，「最近就是在心態和情緒上保持正面，希望能夠穩穩地表現。」
此外，楊岱均也減重有成，去年加盟時體重達百公斤，目前則在93、94公斤。好友張閔勛在一旁說，「他瘦很多啊，目前是『顛峰』。」還笑說：「他的目標是游宗儒（體重才67公斤）。」也讓楊岱均笑了出來。
Lamigo桃猿楊岱均。（資料照，記者陳志曲攝）
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