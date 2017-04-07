中職》兄弟中止5連敗 史耐德：鄭錡鴻是贏球的關鍵
2017/04/07 22:42
鄭錡鴻。（記者羅沛德攝）
〔記者徐正揚／新北報導〕中信兄弟總教練史耐德在中止5連敗後，幽默地作勢用手擦掉額頭的汗，他認為林智勝的全壘打的很重要，但鄭錡鴻中繼踩住剎車，才是得以逆轉的關鍵，至於為何會換鄭錡鴻，他笑說：「直覺！」。
鄭錡鴻中繼2.2局無失分，及時壓制富邦的攻勢，史耐德指出，江忠城4局下1出局後保送李宗賢，即便用球數還OK（71球），他卻毅然換上鄭錡鴻，「當時我的直覺，應該派個老將上去，鄭錡鴻有經驗，又能投出好球，是合適的人選。」他說。
至於讓林智勝打第4棒、蔣智賢守一壘、彭政閔打DH，也是史耐德賽前的直覺，他認為，林智勝的全壘打很重要，也許繼續打第4棒；以前在水手看過蔣智賢守一壘，覺得很靈活，「1年有120場，沒辦法要求恰恰每場都先發守一壘，會想辦法讓大家輪休。」他說。
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