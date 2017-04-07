足球》台灣女足不敵泰國 亞洲盃資格賽無緣晉級

〔記者林宗偉／綜合報導〕在巴勒斯坦舉行的2018亞洲盃女足資格賽C組賽事，台灣女足今晚對抗泰國，終場0：1飲恨，小組賽戰績1勝1敗，無緣取得會內賽門票。

台灣與巴勒斯坦、泰國分在C組，我國首戰雖以5：0大勝巴勒斯坦，但如想獲得該組唯一的會內賽門票，今對泰國絕對得取得勝利，因為泰國先前以6：0踢贏巴國，擁有淨勝球優勢。

可惜此役台灣隊的大門在開賽不到3分鐘就遭到攻破，之後雖然有數波猛攻，都無功而返。