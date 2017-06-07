陽岱鋼、陳冠宇同日出賽 今日賽事預告與轉播
2017/06/07 06:59
各位讀者早安，自由體育替讀者獻上精采賽事與轉播。
陽岱鋼昨升上一軍名單，本季首安就替巨人打下2分領先，替球隊做出貢獻；「YOH桑」今日再戰西武會有什麼表現，敬請期待。另外，羅德左投陳冠宇也要在今天先發對戰中日龍，力拚本季第2勝。
目前美聯排名首位的洋基在主場迎戰排名第2的紅襪，兩隊有著2場勝差，紅襪推出先發梅蘭茲擔任主投，洋基則由日籍投手田中將大捍衛主場。
中職部分，晚間則由富邦悍將對上Lamigo桃猿，兩隊上演洋投大對決；悍將推出神盾擔任主投，猿隊則由史博威坐鎮，喜愛棒球的朋友千萬不要錯過！
美職例行賽
07：00 紅襪vs.洋基 （FOX體育、民視）
08：00 馬林魚vs.小熊 （FOX體育三台）
日職例行賽
17：00 巨人vs.西武（FOX體育二台）
17：15 中日vs.羅德（FOX官網）
中職例行賽
18：00 富邦悍將 vs.Lamigo桃猿 （愛爾達體育、愛爾達足球、ELEVEN SOORTS、CPBLTV）
地點：桃園棒球場
法網
20：00開始 （FOX體育、FOX體育三台）
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