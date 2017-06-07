日職》看到陽岱鋼這一幕 火腿球迷大呼感傷（影音）

〔體育中心／綜合報導〕陽岱鋼昨在巨人首戰擊出2分打點安打，本季首安和首打點同時到手，比賽過程中，有一幕場景引起日本球迷熱議，特別是岱桑前東家火腿的球迷大呼感傷。

巨人隊換投期間的空檔，陽岱鋼找來左右外野手石川慎吾、橋本到，三人單膝跪地進行「外野會議」。這個動作最初是火腿前明星外野手新庄剛志開始，被日媒稱為「新庄POSE」，後來岱桑在火腿時期繼承前輩的POSE。

今年確定轉戰巨人時，日媒就曾報導過岱桑在火腿的外野會議要複製到巨人，果真昨天就在球迷面前呈現。其中，陽岱鋼跟石川慎吾都是前火腿球員，讓不少火腿球迷有些感傷，「好懷念啊，陽岱鋼的外野會議」、「想念遥輝、陽、慎吾的外野會議 （ ; _ ; ） 」、「不知何故有點感動」

陽岱鋼在火腿時期跟大谷翔平、中田翔的外野會議。（取自推特）

陽岱鋼的外野會議首次在巨人亮相。（取自推特）

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