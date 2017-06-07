NBA》七六人可能交易探花籤 「只要能變強都行」
2017/06/07 09:10
七六人控衛由麥康諾（左）領銜。（資料照，USA Today）
〔體育中心／綜合報導〕握有今年選秀會第3順位選秀籤的七六人，仍然有可能把這支籤拿去跟別隊交易，藉此加快補強的腳步。
「我想我們會看看，交易什麼樣的球員比選進第3順位新秀更快讓球隊進步，」七六人籃球事務部主席B. 柯蘭吉洛（Bryan Colangelo）說，「現階段已經有討論出一些有趣的方案。」
B. 柯蘭吉洛也提到第3順位可能的人選，儘管後衛是今年選秀會各隊的焦點，但側翼還有很多人可以挑，包括傑克森（Josh Jackson）與塔圖姆（Jayson Tatum）兩位小前鋒在內。
七六人也不排除其他補強的方式，「什麼都可以談，只要能讓球隊變強都行。」B. 柯蘭吉洛補充。
B.柯蘭吉洛。（資料照，美聯社）
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