NBA》詹皇轉隊開先例 杜蘭特：以後會變普遍

杜蘭特現為勇士球員。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）去年選擇離開效力多年的雷霆，轉而加入勇士，此舉讓杜蘭特飽受批評，不過他並不是首例，杜蘭特就舉出「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的例子，認為是詹姆斯開創了轉隊這條路。

前MVP杜蘭特為了爭奪總冠軍光榮，因此在去年決定投靠勇士，被外界認為對原球隊雷霆不忠。而騎士主將詹姆斯在2010年，也是決定加盟熱火，並在熱火時期拿下2次總冠軍，之後才重回家鄉克里夫蘭。

現役兩大球星都有過轉隊紀錄，杜蘭特就表示，未來這種情況會更普遍。「隨著時間慢慢過去，轉隊就會變得很一般，人們會開始視轉隊為一件普通的事。」

杜蘭特還補充，很贊同詹姆斯轉隊的行為，並希望未來的球員能做出對自己最好的決定，而非別人所期望的。「這就是自由球員，你能做你想做的事。我很贊成詹姆斯與艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）的行為，我也贊同選擇留在原隊的人，因為他們都做了自己想做的事。」

騎士球星詹姆斯（資料照，法新社）