NBA》諾威斯基看選秀會 「小牛需要控衛」

諾威斯基。（資料照，USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕小牛明星前鋒諾威斯基（Dirk Nowitzki）昨天在籃球訓練營中表示，球隊需要補強控球後衛。

小牛本季的控球後衛本來是威廉斯（Deron Williams），但威廉斯季中改披騎士戰袍，明星賽過後一直由巴瑞亞（J.J. Barea）、柯瑞（Seth Curry）、費雷爾（Yogi Ferrell）以及哈里斯（Devin Harris）輪流擔任。

「我認為球隊需要選到一名控衛，這並不是什麼秘密，」諾威斯基說。6月23日的選秀會，小牛得到第9順位，有機會選中來自北卡州大的史密斯（Dennis Smith）或是來自法國的尼利基納（Frank Ntilikina）。

史密斯。（資料照，法新社）

尼利基納。（取自推特）