MLB》洋基聖衣加持！菜鳥賈吉超越楚奧特當人氣王
2017/06/07 10:11
洋基外野手賈吉目前在明星賽中獨占鰲頭。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕MLB明星賽將於台灣時間7月12日後登場，美聯今日公布明星賽第二輪投票結果，目前洋基新秀外野手賈吉（Aaron Judge）以125萬票位居龍頭，票數超越第一輪的人氣王天使球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）。
楚奧特在上周因盜壘而扭傷拇指，讓他7年的大聯盟生涯首次被放入傷兵名單，目前也不確定能參加明星賽。而在第一輪投票結果公布時，楚奧特還領先賈吉4萬多票。不過第二輪公布後，楚奧特反而落後賈吉近10萬票，以115萬多票位居美聯第二。
天使球星楚奧特左手拇指扭傷，不確定能否參加明星賽。（資料照，美聯社）
賈吉開季至今以轟出18支全壘打，在大聯盟居冠，整體攻擊指數則為1.110。而楚奧特在受傷前表現也很優異，共轟出16支全壘打，整體攻擊指數高達1.203。
在二壘手部分，太空人艾圖維（Jose Altuve）以99萬多票位居第一，他的打擊率為0.326。緊接在後的則是洋基卡斯楚（Starlin Castro）。
三壘手方面，雙城沙諾（Miguel Sano）以63萬票居首，超越金鶯球星馬查多（Manny Machado）的52萬票。
太空人艾圖維（右）（法新社）
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