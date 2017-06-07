MLB》外野荒唐長傳 美媒：職業球員史上最爛（影音）
2017/06/07 08:35
〔體育中心／綜合報導〕巨人隊外野手卡利斯特（Orlando Calixte），昨對釀酒人首局傳出一記被美媒嘲諷「職業球員史上最爛」的長傳，導致巨人隊多掉分數。
1局下，釀酒人攻占二三壘，培瑞茲（Hernán Pérez）擊出左外野高飛球，卡利斯特接殺後回傳本壘，沒想到不僅傳歪，還傳到觀眾席，也因為這個暴傳，再奉送釀酒人分數。
這球引起美媒廣大討論，「這可能是大聯盟史上最差勁的長傳」、「這跟哈波丟打擊頭盔有87分像」、「起碼證明他的臂力很強勁」、「這是手滑了吧」
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