MLB》經典賽最慘受害者 巨人隊撿來修理

戴森轉戰巨人。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕被遊騎兵指定讓渡（DFA）的前終結者戴森（Sam Dyson），今天確定轉戰巨人隊，盼能重拾去年與季前在經典賽的強投身手。

巨人官方推特宣布，將以現金或一名球員向遊騎兵換來戴森。即便以24勝35敗落居國聯倒數第3，巨人仍不放棄球季，補強後援來加強防禦率排大聯盟第14名的牛棚戰力。

戴森去年被扶正為遊騎兵終結者，奪38次救援防禦率2.43，今年3月經典賽代表美國隊出征，出賽5場6局無失分，還在4強賽對日本隊奪勝投，未料回歸大聯盟防禦率高達10.80，戰績1勝6敗，16.2局被多達43名跑者上壘。