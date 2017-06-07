MLB》恢復狀況好 火球男查普曼想在6月中歸隊

查普曼。（資料照，USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕洋基「火球男」查普曼（Aroldis Chapman）透過翻譯對外表示，左肩傷勢已經恢復，希望能趕得及在6月中作客運動家的4連戰登板。

查普曼因為左肩旋轉肌發炎，自5月13日以後就沒有再出賽過。這段期間，洋基牛棚暫由瓦倫（Adam Warren）扛下第7局、克力帕（Tyler Clippard）扛下第8局，畢坦西斯（Dellin Betances）則擔任終結者。

「目前恢復狀況都還不錯，」查普曼表示。這週末，查普曼將到坦帕參加1A復健賽，接著到洋基2A特倫頓雷霆的比賽中投個幾局。