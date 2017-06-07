NBA》波爾明參加湖人試訓 華頓：球爸不准來

波爾父子檔。（資料照，USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕被視為選秀大熱門的波爾（Lonzo Ball）將於明天參加湖人隊試訓，而「球爸」拉瓦波爾（LaVar Ball）近來不斷干涉兒子的選秀，外界也好奇試訓時球爸是否會在場。對此湖人總教練華頓（Luke Walton）表示：不可能。

球爸近來頻頻對於兒子的未來發言，也多次評論其他NBA球星，引發諸多爭議。而波爾將於明日參加湖人的試訓，湖人教練華頓就表示，試訓的過程並不會讓球爸參加，但他隨後也說，球爸可以參加結束後的晚餐聚會。

先前湖人總裁魔術強森（Magic Johnson）及太陽高層都表示，球爸的言行並不影響球隊選擇波爾。而華頓雖然不讓球爸參與試訓過程，不過他也與魔術強森立場相同，「父母常有他們的意見，我也有一個直言的父親，這並不影響。如果我們選了波爾，我們就必須去教他成為球隊的一份子。這裡是NBA，我們不會讓外在的事情影響我們對那個孩子的決定。」

湖人總教練華頓（歐新社）