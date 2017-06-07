中職》悄悄逼近前輩 王勝偉將追平聯盟歷史紀錄
2017/06/07 09:47
〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟昨以14：5擊敗統一獅，陣中游擊手王勝偉5局下被觸身球保送，生涯第99次，再1次就能追平聯盟紀錄，並列歷史觸身球王。
中職觸身球紀錄保持人是前兄弟陳瑞昌，他在2009年9月9日被李風華觸身，達成史上首見的生涯100次觸身，同時也是聯盟紀錄。
王勝偉職棒首年（2008）就吸引大量觸身球，單季19次觸身球，僅次於興農蘇建榮在2012年的26次，隨後每年至少都有8次觸身球，本季出賽45場已出現4次，近期就有可能成為史上第2人生涯百次觸身。
緊追在後的還有林智勝84次、彭政閔82次、張建銘80次，最有機會達成百觸里程碑的莫過於「小胖」林泓育，僅出賽763場就有79次觸身，平均每9.65場就1次觸身，比王勝偉的10.5場還要快上許多，陳瑞昌則是9.32場。
王勝偉被球迷稱為萬磁王。（資料照）
陳瑞昌是目前聯盟唯一百次觸身的球員。（資料照，記者羅沛德攝）
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