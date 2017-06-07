日職》輸到隊史最難堪紀錄 巨人老闆怒批球員
2017/06/07 10:22
巨人近況低迷，今天止敗的壓力沉重。（取自巨人官網）
〔體育中心／綜合報導〕陽岱鋼昨天歸隊敲安仍無法挽救積弱不振的巨人，苦吞11連敗創下球隊42年來的最難堪紀錄，日本媒體今天更用「史上最弱巨人」當標題，並提出4點巨人慘敗的關鍵。
巨人自上月25日兵敗甲子園後就連敗不止，隊史上次吞下11連敗要回到1975年的9月，若再連敗將創下難堪的隊史紀錄，日媒今天整理出4點說明巨人最近的慘況。
1.菅野智之近況低迷，本季6勝的王牌最近2場表現大走鐘，5月30日先被樂天5局狂敲8分，昨又被西武打下5分，急需王牌回神穩定軍心。
2.牛棚戰力，昨天第7局櫻井俊貴登板後連投3次四壞造成滿壘，接著登板的西村健太朗又投出保送丟分，接著被高飛犧牲打掉分都是11連敗關鍵，而森福允彥、田原誠次2名投手都連續出賽超過5場，恐怕會是未來的戰力隱憂。
3.內野戰力，昨因傷提前退場的村田修一今天能否出賽成疑，他在交流賽共敲3轟，若無法出賽恐對巨人造成影響，對巨人吃緊的內野陣容來說將會是雪上加霜。
4.投打表現無法銜接，陽岱鋼在巨人初登場表現不俗，敲出2分打點安打，成功帶動起巨人的攻勢，但後半段投手崩盤仍無法幫助球隊挽回11連敗頹勢。
昨役巨人老闆老川祥一在球場親自向球迷致歉，更痛批有些球員不行就是不行。巨人今將推出前火腿投手吉川光夫先發，他前一戰投不滿5局就退場，肩負避免創下隊史最長連敗的重任。
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