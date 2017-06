MLB》季前遭讓渡野手 怒轟4響砲成隊史第1人（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕紅人隊外野手簡尼特(Scooter Gennett)今對紅雀單場轟出4發全壘打,成為大聯盟史上第17名單場4響砲的球員,也是自從2012年漢米爾頓(Josh Hamilton)以來首次出現單場4響砲,紅人隊史第一人。

簡尼特今在3局下先轟出滿貫砲,4局下2分砲、6局下陽春砲,8局下再轟2分砲,連同第1局的1分打點安打,單場5打數5安打,狂灌10分打點,賽前他出賽46場僅3轟,這場比賽就轟出4發全壘打,攻擊指數(OPS)從0.758狂升至0.914。

簡尼特前4季都在釀酒人,去年出賽136場有14轟、打擊率0.263的成績,但二壘位置被維拉(Jonathan Villar)卡住,沒有被放入40人名單,因而被紅人隊撿走,並轉戰外野尋求出賽機會。

