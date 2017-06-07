MLB》季前遭讓渡野手 怒轟4響砲成隊史第1人（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕紅人隊外野手簡尼特（Scooter Gennett）今對紅雀單場轟出4發全壘打，成為大聯盟史上第17名單場4響砲的球員，也是自從2012年漢米爾頓（Josh Hamilton）以來首次出現單場4響砲，紅人隊史第一人。

簡尼特今在3局下先轟出滿貫砲，4局下2分砲、6局下陽春砲，8局下再轟2分砲，連同第1局的1分打點安打，單場5打數5安打，狂灌10分打點，賽前他出賽46場僅3轟，這場比賽就轟出4發全壘打，攻擊指數（OPS）從0.758狂升至0.914。

簡尼特前4季都在釀酒人，去年出賽136場有14轟、打擊率0.263的成績，但二壘位置被維拉（Jonathan Villar）卡住，沒有被放入40人名單，因而被紅人隊撿走，並轉戰外野尋求出賽機會。

季前才被紅人撿走的簡尼特單場4響砲。（美聯社）