高爾夫》程式計算有誤 高寶璟可以多當一週球后
2017/06/07 10:26
高寶璟。（美聯社）
〔記者趙新天／綜合報導〕紐西蘭籍的女子高爾夫名將高寶璟，原本以為她的世界球后地位不保，沒想到因為女子高爾夫世界排名積分的預測程式計算出錯，讓她又能多當1週球后。
LPGA巡迴賽上週舉行ShopRite菁英賽之前，LPGA官方公布的世界排名預測，直接挑明了泰國名將艾莉雅無論比賽成績如何，都將在比賽結束後躍居世界第1，成為史上第10位世界球后。
沒想到本週最新女子世界排名出爐，高寶璟仍是世界第1，艾莉雅還是排第2，南韓柳蕭然第3。
LPGA已公開聲明，坦承上週公布預測時，程式計算有誤。LPGA在聲明中表示，預測程式抓取數據的日期是到比賽結束，通常是美國當地時間的週日，這與正式的世界排名計算和公布在週一不同。最大差別是計算世界排名積分的出賽場數會相差1週，因此分母可能不同。
以這次的預測誤報為例，算到前個週日，高寶璟在過去104週之內出賽51場，同一期間艾莉雅出賽58場。
但計算到週一，高寶璟出賽場次減為50場，艾莉雅為57場，這使得高寶璟的世界排名平均積分為8.37分，仍高於艾莉雅的8.36分，靠這0.01分之差，高寶璟得以把她的球后週數紀錄繼續推進到第104週。
艾莉雅雖然至少要多1週，但本週在加拿大打完Manulife菁英賽，她仍有機會站上世界第1，這場比賽高寶璟仍未出賽。
本週在加拿大安大略省進行的Manulife菁英賽，台灣女將只有龔怡萍和程思嘉出賽。其餘4人投入今年美國女子公開賽資格賽，李旻昨天在紐澤西州的資格賽並列11名，未能搶得參賽權。錢珮芸將在台灣時間今晚在密蘇里州出賽，曾雅妮和徐薇淩則是週五晚上在佛羅里達州上場。
美國女子公開賽資格賽到目前為止，台灣選手已有蔡佩穎在日本取得資格，另外業餘好手盧昕妤在中國上海的資格賽也脫穎而出。
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