MLB》面對最不會轟的球隊 田中挨3轟防禦率破表

田中將大。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕面對本季最不會轟全壘打的紅襪，洋基日投田中將大今先發5局照樣挨3轟，狂失5分，防禦率暴漲至6.55，終場球隊以4：5輸球，田中苦吞本季第6敗。

田中首局就遇上亂流，開賽被敲連2支安打，柏格茲（Xander Bogaerts）滾地球送回1分；4局上，田中保送柏格茲，被莫爾蘭（Mitch Moreland）、H.拉米瑞茲（Hanley Ramirez）轟「背靠背全壘打」，單局掉丟3分。

5局上，田中再被班尼泰迪（Andrew Benintendi）轟出紅襪第3發全壘打，這是他本季第3度單場至少挨3轟，過去23.2局被擊出11發全壘打，而他此役對上的紅襪，本季火力遠遠不如以往，賽前團隊53轟僅優於巨人的45轟，美聯墊底，照樣3轟砲打田中。

田中將大此役僅投62球，只有3球讓紅襪揮空棒，被敲5支安打，另有1次保送與2次三振，失掉5分。