NBA》杜蘭特融入勇士 柯爾：與詹皇在熱火不同

杜蘭特（左）、柯瑞（右）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士總教練柯爾（Steve Kerr）接受媒體採訪，談到杜蘭特（Kevin Durant）加盟球隊1年內的變化，並提到勇士先發五人磨合非常快，比2010年轉隊的詹姆斯融入熱火效率更好。

柯爾表示：「球員們效力同一支球隊越久，就越容易適應彼此的特色與打球節奏，我們簽下杜蘭特也是因為他很適合我們。」

「拿熱火時期的詹姆斯與魏德舉例，」柯爾說，「他們兩人打法都改變很多，因為他們生涯大多時間都像組織型球員，兩人都不是出色的三分球射手，後來他們才配合得很完美。柯瑞與杜蘭特不一樣，他們都能持球、投籃，偶爾打無球進攻。我以為先發陣容也要花1年以上磨合，但他們很快就成功了。」

柯爾。（資料照，歐新社）