MLB》本季大聯盟最快！ 凱利飆出166公里速球（影音）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪後援投手凱利（Joe Kelly）原先就以102.2英里（約165公里）的快速球，暫居本季大聯盟最速紀錄，沒想到他今日再創高峰，投出103.5英里（約166.5公里）的快速球，成為新一代火球男。

凱利在7局時後援登場，面對洋基重砲手賈吉毫無懼色，投出6球就成功三振賈吉，而6球中就有4球球速超過100英里（約161公里）。其中更飆出103.5英里，打破自己在4月時的成績，再創本季最速球紀錄。凱利今投1局無失分，終場紅襪以5：4戰勝洋基。

目前大聯盟史上最速球紀錄保持人為現任洋基終結者查普曼（Aroldis Chapman），他在2010年效力紅人時，曾飆出105.1英里（約169.1公里）的高速球。而根據統計，凱利是自2008年以來，第10位投出高於103英里（約166公里）快速球的投手。而這當中，有250球都是由查普曼包辦，其餘33球則是由另外9位投手投出。

紅襪投手凱利今飆出103英里的快速球。（資料照，USA Today Sports）

洋基投手查普曼（資料照，美聯社）