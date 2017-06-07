NBA》想通了？豪爾德誓言今夏苦練三分

豪爾德誓言增強投籃能力延續生涯。（美聯社）

〔記者陳人齊／綜合報導〕今年季後賽在首輪出局，老鷹中鋒豪爾德（Dwight Howard）透露將順應跑轟潮流，在今年夏天苦練三分球，為球隊增強外線砲火。

豪爾德說：「我一直都有在練三分，試著在比賽增加我的進攻射程，我猜大家可能會覺得很怪，畢竟你們已經很習慣我在禁區討生活。」

豪爾德曾是聯盟頭號中鋒，過去13個球季三分球總共只有56投5中，可見跳投從來都不是他主要的得分手段，他生涯罰球命中率56.6％，10-16英呎的投籃命中只有27.8％，若再長出外線能力，威脅性可望提升。

豪爾德認為投籃是延續生涯必須增強的能力，他說：「為了更長的職業生涯，我必須增強我的能力，比賽不止是背對單打把球放進籃框，還有很多像是幫隊友做掩護、投籃、三分等等，這些你們都還沒看我做過。」