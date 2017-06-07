MLB》言論歧視田中將大 紅襪球評遭圍剿（影音）
2017/06/07 11:49
Jerry Remy, everyone.— Pinstripe Express （@Pinstripexpress） 2017年6月7日
What a complete dumbass, such a stupid comment. pic.twitter.com/0ytOK7M6HT
〔體育中心／綜合報導〕田中將大今先發5局被轟出3發全壘打，狂掉5分苦吞第6敗。比賽過程中，擔任球評的前紅襪球星雷米（Jerry Remy）脫口爭議言論，被許多人痛批歧視。
田中將大在4局上被轟出「背靠背全壘打」後，投手教練羅斯柴德（Larry Rothschild）與翻譯上丘關切。此時，新英格蘭體育網（NESN）球評雷米語出驚人表示，他認為翻譯應該要被禁止，一旁播報的歐布萊恩（Dave O’Brien）有點驚訝，反問他，「你認真的嗎？」
雷米表示，「學學棒球語言吧，很簡單的，投手教練跟投手相處一段時間就會懂了，這是我的感覺，翻譯不是必要的。」歐布萊恩則回應，翻譯還是有助於避免某些對話中的細節有出入。
然而，雷米的言論遭各大美媒議論，球迷們更痛批，「把這傢伙送去日本，然後告訴他，『你在日本，請講日語』」、「多麼愚蠢的言論」、「雷米你知道上原浩治也有翻譯嗎？他在紅襪隊拿過冠軍，謝謝」、「這傢伙該被送去養老院了」
雷米爭議言論遭砲轟。（美聯社）
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