MLB》摩斯塔卡司再見轟 斬斷太空人11連勝

摩斯塔卡司。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕皇家主場迎戰太空人，靠著摩斯塔卡司（Mike Moustakas）敲出再見2分砲，以9：7逆轉勝，結束太空人最近的11連勝。太空人這波11連勝是隊史第3長，也是本季大聯盟最長連勝紀錄，賽後仍以42勝17敗穩坐大聯盟第一。

太空人在3局靠著艾圖維（Jose Altuve）、古利爾（Yulieski Gurriel）的安打取得3：0領先，雖然皇家戈登（Alex Gordon）下半局轟出陽春砲追回1分，但4局上太空人更以3支安打與貝爾川（Carlos Beltran）的2分砲把比數改寫為7：1。

大幅落後的皇家急起直追，培瑞茲（Salvador Perez）與摩斯塔卡司分別在4局與6局敲安打各得1分，比數變成3：7。8局下，皇家靠著梅瑞菲德的清壘二壘安打把比數追平，接著摩斯塔卡司在9局下2出局一壘有人時，從翟爾斯（Ken Giles）手中敲出2分打點再見全壘打。

摩斯塔卡司5打數4安打，梅瑞菲德5打數2安打，兩人各貢獻3分打點，是皇家致勝功臣。摩斯塔卡司這發全壘打是本季第15號，朝著個人單季最高的22轟前進，未來有望挑戰巴爾波尼（Steve Balboni）1985年36轟的隊史紀錄，當年皇家也拿下世界大賽冠軍。