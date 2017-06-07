MLB》「50男」朴炳鎬成賠錢貨 3A打擊率跌破2成
2017/06/07 12:20
朴炳鎬至今狀況仍低迷。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕2015年被雙城砸下2485萬美元（約新台幣7.5億）網羅的南韓50轟重砲朴炳鎬，赴美後表現水土不服，去年只出賽62場敲出12轟，打擊率僅1成91，今年不但從3A開季，表現仍不見起色。
朴炳鎬今天在3A擔任先發第4棒，3打數沒有安打，打擊率持續下探，跌破2成大關來到1成94，他最近7場合計21打數只有1安打，不但安打敲不出來，就連長打能力也消失，今年至今只有3轟9打點的演出，與去年相比表現判若兩人。
連2年表現不如預期，雙城本季仍要付給朴炳鎬275萬美元的年薪，他的年薪將在2020年來到650萬美元，但雙城可在最後一年以50萬美元買斷合約。
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