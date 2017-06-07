NBA》勇士奪冠不靠進攻！ 柯瑞點出關鍵
2017/06/07 12:25
柯瑞。（歐新社）
〔記者林岳甫／綜合報導〕勇士前兩場在主場輕鬆撂下2連勝，本季季後賽更保有14連勝，只要再取得2場勝利就能完成重返榮耀的目標，勇士向來給外界的印象就是靠進攻攻城掠地，不過「萌神」柯瑞認為，想要贏得總冠軍，勇士還是得先做好防守才行。
勇士例行賽場均可轟進115.9分，高居聯盟第1，甚至比上季還多了1分，顯見他們進攻強大，而場均失分則為104.3分，排在聯盟第11。
柯瑞認為，如果想贏得總冠軍，防守在聯盟得要有前5或是前10的水準，才有機會去跟其他列強角逐冠軍金盃，畢竟如果單純只靠得分比對手多，想要贏球會變得十分困難。
柯瑞此話是有所本，勇士進入季後賽火力變得更強，場均能轟進118.9分，持續高居東、西部季後賽16強榜首，且他們失分控制在102分，只輸遭到淘汰的快艇、公鹿，確實證明他們拿出極佳防守，加上火力的奧援，才能寫下難得一見的季後賽14連勝。
勇士去年在總冠軍戰於客場首戰被騎士攻下120分，慘輸30分，明日若想取得聽牌，灣區大軍就得持續拿出高水準防守才行。
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