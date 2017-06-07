法網》「辛然配」今晚爭女雙4強 蠻牛、喬帥各拚男單準決賽

詹詠然（左）與辛吉絲（右）的「辛然配」 （劉雪貞提供）



〔記者梁偉銘／綜合報導〕法國網球公開賽今日好戲連台，暫定台灣夜間約11時，寶島悍將詹詠然、「瑞士公主」辛吉絲女雙8強即將遭遇非種子的羅馬尼亞歐拉魯（Raluca Olaru）／烏克蘭莎夏珂（Olga Savchuk）（FOX體育台直播）， 5月迄今不敗的第3種子「辛然配」，預約4連勝殺進4強，27歲的大詹也要挑戰個人紅土大滿貫最佳戰績。

「辛然配」此行3連勝、1盤未失，女雙8強順利卡位，且場均53分鐘横掃對手人馬，氣勢如日中天。她們原定昨晚出擊，卻因巴黎羅蘭加洛斯大雷雨賽事塞車而順延，今預定第1球場壓軸上陣，默契十足的「辛然配」期許再下一城，持續聯手朝金盃邁進。

台灣時間下午5點起，2場男單8強補賽也備受矚目！東山再起的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）來勢洶洶，挾著法網九冠王氣勢對決同胞後輩布斯塔（Pablo Carreno Busta），左手拍「蠻牛」可望繼續輕鬆贏得「西國內戰」；塞爾維亞前球王喬科維奇（Novak Djokovic）則得強碰奧地利第6種子提姆（Dominic Thiem），各界多看好納達爾、喬帥勝出，接下來4強提前上演「牛帥對決」。