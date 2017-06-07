MLB》雷伊6.2局飆11K 響尾蛇喜收主場10連勝
2017/06/07 14:59
響尾蛇先發雷伊（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇先發雷伊（Robbie Ray）今主投6.2局飆出11K，繳出好投，再加上游擊手奧英斯（Chris Owings）的3分砲，響尾蛇在主場以10：2大勝教士，並拿下主場10連勝。
雷伊僅有在第4局時被敲出1支陽春砲失1分，投完6.2局共飆出11次三振，出色的表現讓他拿下本季第6勝，防禦率也降至2.85。
響尾蛇奧英斯（資料照，法新社）
響尾蛇除了雷伊的好投，打者表現也很優秀，奧英斯在第2局時就從教士先發拉梅手中轟出3分砲，這是他本季第7支全壘打，也創下生涯新紀錄。另外，三壘手蘭姆（Jake Lamb）敲出2支安打，共計4分打點。外野手布蘭柯（Gregor Blanco）也敲出2支二壘安打，並送回3分。
教士24歲新秀先發拉梅（Dinelson Lamet）僅投3局就被敲出5支安打，1支全壘打，狂掉9分，吞下本季首敗。
而教士僅有的2分都是由新秀倫弗洛（Hunter Renfroe）所貢獻，倫弗洛今分別在第4、9局敲出陽春砲，為生涯第2場轟出雙響砲的比賽，本季目前累計13支全壘打，可惜火力不足以對抗響尾蛇的猛烈攻勢，教士只能黯然吞下三連敗。
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