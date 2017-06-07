強運巴、歐「生日對決」 法網女單4強開趴

巴辛絲姬。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕儘管風雨交加還賽事中斷，巴辛絲姬（Timea Bacsinszky）、歐絲塔潘珂（Jelena Ostapenko）兩位準壽星紅土強運，各自勝出法網會師女單4強，明天即將在場上用球拍來熱鬧「開趴」！

表定女單4強6月8日點燃戰火，正好是巴辛絲姬（Timea Bacsinszky）28歲、歐絲塔潘珂的20歲生日，而且兩人去年還曾搭檔女雙，對於彼此相當熟悉，談到這場「生日對決」，自嘲已上年紀的巴辛絲姬笑著說：「她很幸運，至少比我年輕多了。不過屆時也許走運的會是我，尤其從經驗這方面來看。」

儘管8強戰打打停停，因雨中斷長達約3小時，巴辛絲姬穩紮穩打，2個6：4扳倒地主13種子米拉丹諾維琪（Kristina Mladenovic），3年內第2度勇闖紅土大滿貫4強，她也準備在生日當天更上層樓，用爭后門票充當生日禮物。

歐絲塔潘珂則挾4：6、6：2、6：2大逆轉第11種子前世界球后、「丹麥甜心」沃茲妮雅琪（Caroline Wozniacki），榮膺史上首位安抵四大賽女單4強的拉脫維亞新星，談及4強硬仗，世界女單排名47的歐絲塔潘珂說：「能走到這裡感覺很棒，正好又碰到20歲生日，希望我能好好享受比賽。」

歐絲塔潘珂。（法新社）