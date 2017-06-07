NBA》詹皇御用記者證實 騎士休息室有大麻味

溫德霍斯特（左）。（取自影片）

〔體育中心／綜合報導〕因為完整紀錄詹姆斯（LeBron James）進入聯盟的重大事件，被稱為詹姆斯「御用記者」的ESPN騎士隨隊記者溫德霍斯特（Brian Windhorst），今天稍早上《First Take》節目確認，騎士休息室確實有大麻的味道，但無法確定是誰做的。

溫德霍斯特表示：「當時休息室裡有很多人，有2道門，所以也有可能是媒體記者持有大麻，帶進休息室裡。」

由於勇士主場位於加州奧克蘭，在加州只要21歲以上的成年人都可以合法使用。NBA則明文禁止，每季對球員進行4次隨機檢查。若是有球員被查出使用大麻，第一次處以強制性藥物濫用治療，第二次罰款25000美元，第三次禁賽5場，第四次禁賽10場。

影音：ESPN《First Take》節目片段