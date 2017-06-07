MLB》薛哲7局狂飆14K 將破克蕭鬼神紀錄（影音）
2017/06/07 13:57
〔體育中心／綜合報導〕國民王牌薛哲（Max Scherzer）今先發7局狂飆14K，沒有失掉責失分，率隊以2：1險勝道奇隊，生涯三振數累積至1995K，可望於下次先發達成生涯2000K。
薛哲此役前面10個出局數通通都是三振，前4局就演出11K，5、6、7局各1K，演出本季單場最多三振紀錄，距離2000K僅差5次三振，薛哲今年先發還沒有單場低於6次三振。
上週克蕭才達成生涯2000K，總計花了1837.2局，史上第3快，僅次於馬丁尼茲（Pedro Martinez）的1715.1局、強森（Randy Johnson）1734局，薛哲目前僅投1780局，要超越克蕭紀錄是輕而易舉。
薛哲。（法新社）
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