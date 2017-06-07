中職》Skoda與桃猿異業結合 創意廣告被球迷讚爆（影音）
2017/06/07 14:09
〔體育中心／綜合報導〕汽車大廠Skoda最近為新車拍攝新廣告，找來Lamigo桃猿人氣球星陽耀勳、劉時豪與知名車手暨資深媒體人朱嘉偉合作，用棒球與汽車進行速度對決。
陽耀勳在廣告中重拾投手工作，飆出150公里的火球，與朱嘉偉駕車進行對決時，攝影機在駕駛座後方完整捕捉陽耀勳的投球軌跡，廣告創意獲許多球迷好評，大讚「太有創意」。
不過在面對這項挑戰前讓朱嘉偉大嘆：「今天將是我汽車媒體從業以來的最大挑戰！」儘管最後誰快誰慢沒有定論，但廣告話題引起球迷討論，已成功達到宣傳效果。
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