中職》打擊策略遭獅誤解 洋教練再受訪澄清
2017/06/07 14:40
史普曼。（資料照）
〔體育中心／綜合報導〕統一獅前打擊教練史普曼抨擊獅隊教練團引發熱議，昨有球員受訪表示，在球隊被三振比率居高不下的情況下，史普曼仍要球員多等球才進攻，但是《CPBL English》網站今再刊出史普曼澄清文章，強調他的意思並非等到2好球，而是2好球時的攻擊策略。
史普曼表示，年初他詢問是否要執行2好球時的擊球策略，總教練說好。這個策略就跟紅雀隊還有普侯斯（Albert Pujols）一樣，也是知名打擊教練馬怪爾（Mark McGwire）的教法，「來源非常可靠且很有水準。」
史普曼解釋，當球數來到2好球，打者要做好攻擊速球的準備，而且要試著將球擊到反方向，右打擊向右邊、左打擊向左邊，如此可讓球員將球跟得更進來，不會輕易對壞球或高於頭部的球揮棒，有效跟投手纏鬥。
「我們曾經按照這個方法擊出4發2好球的全壘打，」史普曼誇讚，獅隊是適應這個方法最快速的球隊，只是約有一個禮拜沒有確實執行，他才叫代總教練黃甘霖幫忙，因為先前都很有用，「結果他跟我說他不跟球員溝通！」
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