NBA》安東尼加盟騎士？ 前籃網副總不看好

詹姆斯（左）、安東尼（右）。（資料照，USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕總冠軍賽打完前2場，勇士暫時以2連勝領先騎士，關於騎士如何補強、如何擊敗勇士的討論聲浪也漸漸變多。有謠言指出尼克前鋒安東尼（Carmelo Anthony）可以轉投騎士陣營，跟詹姆斯（LeBron James）聯手。但在聯盟其他球隊看來，安東尼未必適合加入騎士。

前籃網副總經理馬克斯（Bobby Marks）接受《紐約郵報》採訪時說：「我看不出騎士有了安東尼會有什麼差別。安東尼在半場陣地戰裡很強，騎士總教練泰倫魯（Tyroon Lue）倚賴大量跑動，所以行不通。面對杜蘭特（Kevin Durant）或格林（Draymond Green），安東尼得分恐怕有麻煩。」

如果騎士交易到安東尼，他們就必須放走洛夫（Kevin Love） 。洛夫首戰貢獻15分、21籃板、3火鍋，第2戰是27分、7籃板、2抄截，在場上效率值是-8，是全隊第2好的。

「我也看不出來在尼克、騎士之間有交易的可能，」馬克斯說，「騎士的麻煩在於，他們在2021年之前都沒有選秀權。除非尼克願意接受尚伯特（Iman Shumpert）、弗萊（Channing Frye）、傑佛森（Richard Jefferson）打包，就算這樣，合約方面也沒平衡。」

安東尼加入騎士的合成圖。（取自VN Design）