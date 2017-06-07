美足》地表最狂聯盟！正妹球員襲胸摸臀樣樣來（影音）

〔體育中心／綜合報導〕全世界最養眼的「辣妹美式足球聯盟」已開打逾1個月，來自西雅圖迷霧隊的球星諾頓（Shea Norton）日前在比賽中用火辣的慶祝方式與球迷互動，十足噱頭引發網路討論。

該場比賽迷霧隊以106：0痛宰對手，當諾頓完成9碼達陣後，突然衝到觀眾席與球迷慶祝，穿著相當性感的諾頓臀部還被球迷偷摸一把，最後她還埋頭在女球迷的胸部裡慶祝，鹹濕畫面讓人看的臉紅心跳。

辣妹美式足球聯盟在2009年成立，起初名為內衣美式足球聯賽，在2013年才改名，為一個女子七人制美式足球聯盟，比賽於春、夏在NBA、NFL、NHL、MLS的球場進行，目前共有8支球隊，票價從15美元至65美元不等。