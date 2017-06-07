日職》樂天王牌則本昂大K翻打者 榮獲5月份MVP

則本昂大。（圖片取自樂天官方推特）

〔記者林子翔／綜合報導〕日職今天公布兩聯盟單月MVP，太平洋聯盟單月投打最有價值球員是樂天王牌則本昂大、火腿洋砲萊爾德；中央聯盟投打MVP則為讀賣巨人王牌菅野智之、中日龍洋砲維西耶多（Dayan Viciedo）。

樂天王牌則本昂大在5月份出賽4場全勝，32局投球送出46次三振，防禦率為2.25，他拿下單月MVP，也是自2014年6月以後，再次獲獎。此外，則本昂大前場對巨人，投8局飆出12K，連續7場投出雙位數以上的三振，打破傳奇投手野茂英雄26年前的紀錄，成為日職第一人。

火腿洋砲萊爾德5月份火力大爆發，單月出賽23場繳出27安、10轟、27分打點、打擊率3成33，其中，單月27分打點是洋聯最多，他也是自2016年5月後再次獲獎。

央聯方面，菅野智之5月份出賽5場，單月繳出3勝2敗、防禦率2.68的成績，37局投球中送出31次三振，這也是他第三次獲得央聯單月投手MVP；中日龍洋砲維西耶多單月出賽25場，繳出8轟、25分打點，打擊率高達3成41，這也是他第二次獲得央聯單月打擊MVP。

菅野智之。（圖片取自讀賣巨人官方臉書）