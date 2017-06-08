NBA總冠軍G3騎士主場開戰 今日賽事預告與轉播

詹姆斯。（法新社）

各位讀者早安!

NBA總冠軍賽G3今早於騎士主場開戰；騎士前2場比賽皆以大比數分差敗給勇士，詹皇面對來勢洶洶的勇士會有什麼表現，請關注自由體育的消息!

「基襪大戰」再度開打，昨日洋基在主場以1分之差吞敗，也讓2隊的勝差縮減至1場；洋基此役若未奪勝，將與紅襪並列美聯龍頭。

陽岱鋼昨單場貢獻2安，無奈巨人打線熄火，最終仍遭西武完封，今巨人客場再戰西武，YOH桑能否替球隊終止12連敗，請鎖定自由體育。

中職部分，由富邦悍將對上Lamigo桃猿，兩隊推洋投對決，悍將由力猛擔任主投，猿隊則由道恩斯坐鎮。

NBA總冠軍賽G3

08：55 勇士vs.騎士 （緯來體育、愛爾達體育）

美職例行賽

07：00 紅襪 vs. 洋基 （FOX體育）

08：00 大都會 vs.遊騎兵 （FOX體育三台）

日職例行賽

17：00 西武 vs.巨人 （FOX官網、FOX體育二台）

中職例行賽

18：30 富邦悍將 vs.Lamigo桃猿 （愛爾達體育、ELEVEN SPORTS、CPBLTV）

地點：桃園棒球場

FIFA U20世界盃 四強賽

16：00 烏拉圭 vs.委內瑞拉 （愛爾達足球）

19：00 義大利 vs.英格蘭 （愛爾達足球）

法網

18：00 開始 （FOX體育、FOX體育三台）