日職》陽岱鋼單場2安無用 巨人吞隊史最慘12連敗

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 讀賣巨人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 西武獅 0 0 0 2 0 1 0 0 X 3 10 0

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人今客場對上西武獅，全場僅出現安打，其中旅日好手陽岱鋼有2支安打，但巨人打線熄火，終場以0：3輸球。巨人吞下隊史最慘的12連敗。

陽岱鋼前打兩個打席沒有出現安打後，第三打席揮出二壘安打，第四打席也敲安，打擊率回升至3成33。

巨人先發吉川光夫僅投4.2局被敲5支安打，包含西武洋砲梅希亞（Ernesto Mejia）的兩分砲。後援的西村健太郎1.1局被西武中村剛也轟陽春砲掉分。

西武先發岡本洋介主投5.2局被敲3安打，送出5次三振，沒有失分，拿下勝投。

巨人此戰輸球後，近期吞下12連敗，比1975年的11連敗還慘。

第九局

9局上，巨人三上三下，吞下最慘的12連敗。

第八局

8局上，陽岱鋼第4打席敲安，但後續巨人沒有攻勢，還是沒有得分。

第七局

7局上，巨人1出局攻占一、三壘，代打長野久義擊出雙殺打，巨人還是沒有得分。

第六局

6局上，首名打者陽岱鋼敲二壘安，橋本到擊出內野滾地球出局，但陽岱鋼上到三壘，2出局後，麥基（Casey McGehee）獲保送，可惜阿部慎之助擊出飛球出局，讓巨人隊留下三壘殘壘。

6局下，西武中村剛也擊出陽春砲。

第五局

5局下，西武2出局攻占二壘，吉川光夫對秋山翔吾投出觸身球，由於差點打到頭部，讓秋山翔吾相當不開心。巨人這時也將吉川光夫換下來，由西村健太郎接替投球，他被淺村榮斗敲安，但巨人外野手橋本到快傳本壘，讓捕手觸殺跑者出局。

第四局

4局上，2出局，巨人攻占一、三壘，但龜井善行擊出內野滾地球，讓跑者遭到封殺出局。巨人留下殘壘。

4局下，西武梅 希亞（Ernesto Mejía）擊出兩分砲。

第三局

3局上，陽岱鋼擊出右外野飛球出局，這局巨人攻勢三上三下。

3局下，西武2出局一度攻占一、二壘，吉川光夫即時投出三振，化解危機。

第二局

2局上，阿部慎之助獲保送，但龜井善行擊出雙殺打，石川慎吾遭到三振，巨人這局成另類三上三下。



第一局

1局上，陽岱鋼擊出投手前滾地球，遭到刺殺。

賽前

讀賣巨人昨遭逆轉吞下11連敗，追平1975年的最糟隊史紀錄。巨人今天下午5點對西武之戰（FOX體育二台直播），若再敗將創隊史最多連敗紀錄。陽岱鋼此役擔任先發1棒中外野手。

陽岱鋼。（圖片取自讀賣巨人官方推特）

雙方先發打序

讀賣巨人 棒次 西武獅 陽岱鋼 CF 1 金子侑司 RF 橋本到 RF 2 源田壯亮 SS 坂本勇人 SS 3 秋山翔吾 CF McGehee 3B 4 淺村榮斗 2B 阿部慎之助 1B 5 中村剛也 3B 龜井善行 DH 6 Mejia 1B 石川慎吾 LF 7 渡邊直人 DH Cruz 2B 8 外崎修汰 LF 實松一成 C 9 炭谷銀仁朗 C 吉川光夫 先發投手 岡本洋介