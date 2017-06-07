日職》陽岱鋼單場2安無用 巨人吞隊史最慘12連敗
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讀賣巨人
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西武獅
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〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人今客場對上西武獅，全場僅出現安打，其中旅日好手陽岱鋼有2支安打，但巨人打線熄火，終場以0：3輸球。巨人吞下隊史最慘的12連敗。
陽岱鋼前打兩個打席沒有出現安打後，第三打席揮出二壘安打，第四打席也敲安，打擊率回升至3成33。
巨人先發吉川光夫僅投4.2局被敲5支安打，包含西武洋砲梅希亞（Ernesto Mejia）的兩分砲。後援的西村健太郎1.1局被西武中村剛也轟陽春砲掉分。
西武先發岡本洋介主投5.2局被敲3安打，送出5次三振，沒有失分，拿下勝投。
巨人此戰輸球後，近期吞下12連敗，比1975年的11連敗還慘。
第九局
9局上，巨人三上三下，吞下最慘的12連敗。
第八局
8局上，陽岱鋼第4打席敲安，但後續巨人沒有攻勢，還是沒有得分。
第七局
7局上，巨人1出局攻占一、三壘，代打長野久義擊出雙殺打，巨人還是沒有得分。
第六局
6局上，首名打者陽岱鋼敲二壘安，橋本到擊出內野滾地球出局，但陽岱鋼上到三壘，2出局後，麥基（Casey McGehee）獲保送，可惜阿部慎之助擊出飛球出局，讓巨人隊留下三壘殘壘。
6局下，西武中村剛也擊出陽春砲。
第五局
5局下，西武2出局攻占二壘，吉川光夫對秋山翔吾投出觸身球，由於差點打到頭部，讓秋山翔吾相當不開心。巨人這時也將吉川光夫換下來，由西村健太郎接替投球，他被淺村榮斗敲安，但巨人外野手橋本到快傳本壘，讓捕手觸殺跑者出局。
第四局
4局上，2出局，巨人攻占一、三壘，但龜井善行擊出內野滾地球，讓跑者遭到封殺出局。巨人留下殘壘。
4局下，西武梅
第三局
3局上，陽岱鋼擊出右外野飛球出局，這局巨人攻勢三上三下。
3局下，西武2出局一度攻占一、二壘，吉川光夫即時投出三振，化解危機。
第二局
2局上，阿部慎之助獲保送，但龜井善行擊出雙殺打，石川慎吾遭到三振，巨人這局成另類三上三下。
第一局
1局上，陽岱鋼擊出投手前滾地球，遭到刺殺。
賽前
讀賣巨人昨遭逆轉吞下11連敗，追平1975年的最糟隊史紀錄。巨人今天下午5點對西武之戰（FOX體育二台直播），若再敗將創隊史最多連敗紀錄。陽岱鋼此役擔任先發1棒中外野手。
陽岱鋼。（圖片取自讀賣巨人官方推特）
雙方先發打序
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讀賣巨人
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棒次
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西武獅
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陽岱鋼 CF
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1
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金子侑司 RF
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橋本到 RF
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2
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源田壯亮 SS
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坂本勇人 SS
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3
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秋山翔吾 CF
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McGehee 3B
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4
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淺村榮斗 2B
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阿部慎之助 1B
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5
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中村剛也 3B
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龜井善行 DH
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6
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Mejia 1B
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石川慎吾 LF
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7
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渡邊直人 DH
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Cruz 2B
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8
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外崎修汰 LF
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實松一成 C
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9
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炭谷銀仁朗 C
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吉川光夫
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先發投手
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岡本洋介
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