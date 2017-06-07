MLB》連爆3場 大聯盟最年長投手柯隆進傷兵名單

柯隆。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕現年44歲、最年長現役投手柯隆（Bartolo Colon）昨天在與費城人一戰中3.2局丟8分，賽後就因左斜腹肌拉傷進到傷兵名單，這也是他4年來首度進到傷兵名單。

柯隆上季在大都會繳出15勝8敗，防禦率3.43的成績，表現不俗，季後與勇士簽下1年合約。

不過柯隆開季至今拿下2勝7敗，表現不如上季神勇，且近期吞下3連敗，不僅連3場投不滿6局，每場失分都在7分以上，今天他因為左斜腹肌拉傷，被球團放進10天傷兵名單。

對此，勇士總教練史尼特克（Brian Snitker）說：「我想他的傷勢不嚴重，但可能身體出了點問題，讓他沒辦法繳出好表現。」史尼特克認為需適時的保護自己的球員，也給柯隆一點時間找回手感。

柯隆一直以來養身有道，這是他近4年來首度進到傷兵名單，而他也對於自己的狀況保持樂觀，「我覺得不管是身體還是心理，狀態都很好。」