日職Live》陳冠宇無關勝敗 羅德1分落後中日

2017/06/07 19:35

 

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第七局

7局上半， 平田良介遭觸身球，京田陽太、荒木雅博接連安打，中日1分超前。

第六局

6局下半，荻野貴司、清田育宏安打，羅德追平，陳冠宇敗投解套。

6局上半，京田陽太安打，荒木雅博觸擊點成飛球出局。大島洋平安打，形成1、3壘有人，維西耶多（Dayan Viciedo）擊出滾地球出局，但3壘跑者回本壘得分，陳冠宇失第2分，並對下一棒葛雷諾投出保送，陳冠宇退場。

第四局

4局下半，伊志嶺翔大安打，並靠隊友推進上2壘，羅德洋將達菲敲出飛球，造成中日中外野手大島洋平失誤，跑者回本壘得分，羅德追平。

4局上半，1出局後，葛雷諾敲出深遠飛球，羅德外野手荻野貴司演出美技接殺。

第三局

3局上半，藤井淳志從陳冠宇手中敲出陽春砲，中日先馳得點。平田良介獲四壞球保送，並靠隊友推進上2壘，京田陽太也獲得保送，中日攻占1、2壘，荒木雅博野手選擇上壘，往3壘跑者出局，大島洋平擊出投手前反彈球遭刺殺。

第二局

2局下半，羅德三上三下，得分尚未開胡。

2局上半，陳冠宇飆2K，賞中日龍三上三下。 

第一局

1局上半，陳冠宇遭京田陽太敲出安打，荒木雅博短打形成雙殺打，並且讓下一棒敲出滾地球出局，形成變相三上三下。

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