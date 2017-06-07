日職Live》陳冠宇無關勝敗 羅德1分落後中日
2017/06/07 19:35
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第七局
7局上半， 平田良介遭觸身球，京田陽太、荒木雅博接連安打，中日1分超前。
第六局
6局下半，荻野貴司、清田育宏安打，羅德追平，陳冠宇敗投解套。
6局上半，京田陽太安打，荒木雅博觸擊點成飛球出局。大島洋平安打，形成1、3壘有人，維西耶多（Dayan Viciedo）擊出滾地球出局，但3壘跑者回本壘得分，陳冠宇失第2分，並對下一棒葛雷諾投出保送，陳冠宇退場。
第四局
4局下半，伊志嶺翔大安打，並靠隊友推進上2壘，羅德洋將達菲敲出飛球，造成中日中外野手大島洋平失誤，跑者回本壘得分，羅德追平。
4局上半，1出局後，葛雷諾敲出深遠飛球，羅德外野手荻野貴司演出美技接殺。
第三局
3局上半，藤井淳志從陳冠宇手中敲出陽春砲，中日先馳得點。平田良介獲四壞球保送，並靠隊友推進上2壘，京田陽太也獲得保送，中日攻占1、2壘，荒木雅博野手選擇上壘，往3壘跑者出局，大島洋平擊出投手前反彈球遭刺殺。
第二局
2局下半，羅德三上三下，得分尚未開胡。
2局上半，陳冠宇飆2K，賞中日龍三上三下。
第一局
1局上半，陳冠宇遭京田陽太敲出安打，荒木雅博短打形成雙殺打，並且讓下一棒敲出滾地球出局，形成變相三上三下。
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