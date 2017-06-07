中職Live》洋投的對決 史博威戰神盾

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 悍將 0 0 0 0 0 2 0 猿 0 0 0 0 2 0

第四局

4上，申皓瑋滾地球刺殺，林益全中外野安打，高國麟滾地球形成雙殺，結束半局。

4下，王柏融敲出二壘安打，林泓育飛球接殺，

第三局

3上，李宗賢三振、高孝儀滾地球刺殺、于孟馗飛球接殺，史博威迅速完成3上3下。

3下，黃浩然因捕手漏接形成不死三振，成功上壘；鍾承祐三振、余德龍飛球接殺，郭嚴文滾地球封殺二壘跑者，三局前2隊形成投手戰，皆未得分。

第二局

2上，高國麟接殺，張詠漢二壘安打，楊承駿犧牲打送跑者上三壘，林琨笙滾地球刺殺，三出局，無人得分。

猿隊主投史博威。（記者陳志曲攝）

2下，林泓育飛球接殺、陳俊秀二壘滾地球刺殺，朱育賢四壞球保送，林承飛滾地球刺殺，留下殘壘，2局結束，兩隊皆無分數進帳。

神盾。（記者陳志曲攝）

先發打序:

富邦悍將 棒次 Lamigo 桃猿 高 孝 儀 LF 1 余 德 龍 3B 于 孟 馗 RF 2 郭 嚴 文 2B 申 皓 瑋 CF 3 王 柏 融 CF 林 益 全 1B 4 林 泓 育 DH 高 國 麟 SS 5 陳 俊 秀 1B 張 詠 漢 DH 6 朱 育 賢 LF 楊 承 駿 2B 7 林 承 飛 SS 林 琨 笙 C 8 黃 浩 然 C 李 宗 賢 3B 9 鍾 承 祐 RF 神 盾 先發投手 史 博 威