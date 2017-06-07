中職Live》洋投的對決 史博威戰神盾
2017/06/07 19:39
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第四局
4上，申皓瑋滾地球刺殺，林益全中外野安打，高國麟滾地球形成雙殺，結束半局。
4下，王柏融敲出二壘安打，林泓育飛球接殺，
第三局
3上，李宗賢三振、高孝儀滾地球刺殺、于孟馗飛球接殺，史博威迅速完成3上3下。
3下，黃浩然因捕手漏接形成不死三振，成功上壘；鍾承祐三振、余德龍飛球接殺，郭嚴文滾地球封殺二壘跑者，三局前2隊形成投手戰，皆未得分。
第二局
2上，高國麟接殺，張詠漢二壘安打，楊承駿犧牲打送跑者上三壘，林琨笙滾地球刺殺，三出局，無人得分。
猿隊主投史博威。（記者陳志曲攝）
2下，林泓育飛球接殺、陳俊秀二壘滾地球刺殺，朱育賢四壞球保送，林承飛滾地球刺殺，留下殘壘，2局結束，兩隊皆無分數進帳。
神盾。（記者陳志曲攝）
先發打序:
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富邦悍將
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棒次
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Lamigo 桃猿
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高 孝 儀 LF
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1
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余 德 龍 3B
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于 孟 馗 RF
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2
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郭 嚴 文 2B
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申 皓 瑋 CF
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3
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王 柏 融 CF
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林 益 全 1B
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4
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林 泓 育 DH
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高 國 麟 SS
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5
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陳 俊 秀 1B
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張 詠 漢 DH
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6
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朱 育 賢 LF
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楊 承 駿 2B
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7
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林 承 飛 SS
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林 琨 笙 C
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8
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黃 浩 然 C
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李 宗 賢 3B
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9
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鍾 承 祐 RF
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神 盾
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先發投手
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史 博 威
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