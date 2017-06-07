中職Live》洋投的對決 史博威戰神盾

2017/06/07 19:39

 

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悍將

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第四局

4上，申皓瑋滾地球刺殺，林益全中外野安打，高國麟滾地球形成雙殺，結束半局。

4下，王柏融敲出二壘安打，林泓育飛球接殺，

第三局

3上，李宗賢三振、高孝儀滾地球刺殺、于孟馗飛球接殺，史博威迅速完成3上3下。

3下，黃浩然因捕手漏接形成不死三振，成功上壘；鍾承祐三振、余德龍飛球接殺，郭嚴文滾地球封殺二壘跑者，三局前2隊形成投手戰，皆未得分。

第二局

2上，高國麟接殺，張詠漢二壘安打，楊承駿犧牲打送跑者上三壘，林琨笙滾地球刺殺，三出局，無人得分。

猿隊主投史博威。（記者陳志曲攝）

2下，林泓育飛球接殺、陳俊秀二壘滾地球刺殺，朱育賢四壞球保送，林承飛滾地球刺殺，留下殘壘，2局結束，兩隊皆無分數進帳。

神盾。（記者陳志曲攝）

先發打序:

富邦悍將

棒次

Lamigo 桃猿

高 孝 儀  LF

1

余 德 龍  3B

于 孟 馗  RF

2

郭 嚴 文  2B

申 皓 瑋  CF

3

王 柏 融  CF

林 益 全  1B

4

林 泓 育  DH

高 國 麟  SS

5

陳 俊 秀  1B

張 詠 漢  DH

6

朱 育 賢  LF

楊 承 駿  2B

7

林 承 飛  SS

林 琨 笙  C

8

黃 浩 然  C

李 宗 賢  3B

9

鍾 承 祐  RF

神 盾

先發投手

史 博 威

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