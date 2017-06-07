好想贏南韓成真了！台灣男籃東亞資格賽奪冠

劉錚。（資料照，取自FIBA官網）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣隊今在東亞男籃資格賽面對尋求4連霸的南韓隊，度過開賽的小亂流後，劉錚、Q.戴維斯成功組成「錚Q連線」，攜手轟進44分，率隊以77：64力退南韓，隊史首度在東亞資格賽稱王，並完成台灣球迷期盼已久「好想贏南韓！」願望。

東亞資格賽首屆在2009年於日本名古屋舉行，南韓即收下冠軍，並在2011、13年完成三連霸，上屆則停辦。南韓本屆在小組賽不敵日本，隨後痛宰澳門，昨四強驚險以2分差氣走中國隊，再度進軍冠軍戰。

面對強敵的台灣隊，首節投籃命中率僅31.25％，表現最佳仍舊是「新台灣人」Q.戴維斯，他單節拿下7分、4籃板，我國才免於落後更多，而南韓總教練許載的小兒子許勳首節就送出5助攻，且南韓投籃命中率56.25％，台灣也以15：20落後。不過，台灣次節在劉錚帶領下展開反撲，隨後改換蔣淯安、戴維斯聯手飆分，他們連拿9分，上半場打完我國取得39：34領先。

易籃後，台灣改換成隊長蔡文誠接管戰局，他單節挹注8分，且劉錚也持續有所貢獻，聯手幫助球隊建立雙位數領先，台灣健兒末節更是爭氣，最多握有18分領先，最終也順利奪下隊史首座東亞資格賽冠軍。

劉錚攻下23分、4籃板與2助攻，Q.戴維斯繳出21分、13籃板「雙十」成績單，隊長蔡文誠挹注12分、5籃板，主控蔣淯安7分，于煥亞5分與4助攻；南韓此役三分球失去準頭，27次出手僅命中7球，成為挑戰4連霸失利的主因。

台灣在本屆東亞資格賽從16人名單中挑選出12位球員，而結束今年首波征戰後，接下來集訓將加進蘇翊傑、宋宇軒、呂政儒、吳宏興、包提傑、簡偉儒與曾文鼎等，原本在24人名單的旅美好手陳盈駿確定代表台灣出征世大運。

我國下階段最重要國際賽為8月8日開戰的黎巴嫩亞洲盃，最快會先在6月中旬過後展開移地訓練，7月15日則會先在台北和平館參加瓊斯盃。

戴維斯。（資料照，取自FIBA官網）

蔣淯安。（資料照，取自FIBA官網）