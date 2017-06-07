MLB》球在哪裡？光芒外野手找不到 小白球飛出去了（影音）
2017/06/07 17:43
〔體育中心／綜合報導〕球在哪？光芒中外野手基爾梅爾（Kevin Kiermaier）今對上白襪的比賽中，對方擊出深遠飛球，基爾梅爾找不到球直接攤手，沒想到這顆小白球還直接飛出外野，形成一支全壘打。
白襪開路先鋒桑契斯（Yolmer Sanchez）在3局上擊出中外野深遠飛球，基爾梅爾在守備時找不到球，未料這顆球飛出牆外，它還反彈回內野，經電視輔助檢視後，裁判認定仍是全壘打。這場比賽白襪以4：2擊敗光芒。
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