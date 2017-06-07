中職》冏！單場5「獅」誤壞事 2分差不敵桃猿

Lamigo二軍打者林智平5打數擊出2安打，攻下2分打點。（記者黃志源攝）



〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿二軍今天迎戰統一獅，推出洋投銳先發，對決小將洪心騏，終場桃猿以8：6獲勝。

前5局打完，雙方戰成4：4平手，6局下桃猿追加1分，並在8局下攻下3分，取得8：4領先，雖然9局上獅隊追回2分，但無力逆轉戰局，仍以2分差落敗。

獅隊先發投手洪心騏今主投5.2局被敲7安失5分（3責失），送出4三振，不過隊友守備不幫忙，全隊單場發生多達5次失誤，洪心騏也吞下敗投。銳此役投了5局被敲9安打失4分（3責失），無關勝敗。

獅隊先發一壘手鄧志偉今天繳猛打賞，4打數3安打，黃恩賜4打數2安打打回2分，但單場出現4次失誤，而傷癒仍在二軍調整的潘武雄今天4打數吞3三振。

Lamigo二軍打者林智平在2局下擊出1分打點一壘安打。（記者黃志源攝）

統一二軍打者鄧志偉4打數擊出3安打。（記者黃志源攝）



Lamigo二軍跑者林智平在2局下盜二壘，但統一二軍捕手傳球阻殺時將球傳偏。（記者黃志源攝）

統一二軍打者黃恩賜4打數擊出2安打攻下2分打點。 （記者黃志源攝）

