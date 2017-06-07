中職》3週沒有比賽 胡金龍：說不定反而打更好
2017/06/07 18:34
富邦悍將胡金龍。（記者陳志曲攝）
〔記者吳清正／桃園報導〕富邦悍將胡金龍今天重返一軍，將先擔任代打工作，雖然已經3週沒有比賽，胡金龍並不擔心球感陌生的問題。
胡金龍5月18日出戰統一獅之後，因為右肩不適而撤銷一軍登錄，但是仍在一軍隨隊，並沒有到二軍打復健賽。
胡金龍表示，一直在比賽難免累績一些事情，想太多而影響專注力，休息一段時間再回來，不會去想什麼，上場就是專心打擊，可能會打得更好。
胡金龍表示，去年球季後只休息1個月就投入經典賽台灣隊集訓，一直打到5月多，不但身體感覺疲勞，心情上也打到有點膩了，雖然沒有人想受傷，但既然遇到了，就利用這段時間讓身心都得到新鮮的感覺，重新獲得繼續努力的能量。
富邦悍將胡金龍。（記者陳志曲攝）
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