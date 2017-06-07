法網》九冠王蠻牛逼傷同胞 兵不血刃晉4強

「蠻牛」納達爾。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕法國網球公開賽男單8強戰，東山再起的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）連勝氣勢無法擋，挾著九冠王氣勢對決同胞後輩布斯塔（Pablo Carreno Busta），6：2、2：0遙遙領先時，第20種子對手因腹肌受傷決定退出，讓氣勢正旺的第4種子兵不血刃晉級4強。

本月初剛過31歲生日的納達爾，一如外界預期繼續輕鬆贏得「西國內戰」，5連勝率先殺入法網4強，持續朝紅土大滿貫十冠王、生涯第15座四大賽金盃邁進。左手持拍的納達爾擅長底線對峙，招牌上旋球在球速偏慢的紅土威力更強，累計法網九冠霸業（2005年起四連霸、2010年起五連霸），也是網壇公開化年代首見，不但被譽為當代「紅土之王」，本屆迄今1盤未失，場場壓倒性優勢闖關，奪冠行情也居高不下。

「蠻牛」下個對手，將是塞爾維亞前世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）強碰奧地利後浪提姆（Dominic Thiem）的勝方，各界多看好納達爾、喬帥勝出，4強提前上演「牛帥對決」。

布斯塔。（美聯社）