東亞資格賽》台灣男籃稱王關鍵 周俊三、Q.戴維斯皆認為是防守
2017/06/07 18:51
台灣男籃擊敗南韓奪冠。（圖片取自FIBA官網）
〔記者林岳甫／台北—長野電話採訪報導〕台灣隊今在東亞男籃資格賽面對尋求4連霸的南韓隊，劉錚、Q.戴維斯合組「錚Q連線」攜手轟進44分，率隊以77：64力退南韓，我國首度在東亞資格賽稱王，總教練周俊三認為，此行可以打70分，接下來也會繼續以「母雞帶小雞」的方式，率隊出征瓊斯盃與亞洲盃。
34歲的Q.戴維斯在四強戰繳出29分、17籃板，今日冠軍戰也拿到21分、13籃板，是此次台灣奪冠的頭號功臣，他說：「第一場的慘敗，我們信心有受到打擊，但冠軍戰面對有單場破百分的南韓，大家成功讓對方得不到70分，這是非常值得驕傲的成就。」
台灣隊首節曾遇到小亂流，周俊三表示，「雖然我們首節遇到亂流，但整場的防守、籃板與外圍投射都有發揮，加上Q.戴維斯、蔡文誠與吳岱豪3位老將有將年輕球員帶起來，是這次能贏球並奪冠的關鍵。」
台灣隊因較晚抵達日本，導致球員首戰的臨場發揮不佳，他說：「我想大家看到我們第一場比賽的樣子，應該都罵得很慘了，所以這次整體只能打70分，也希望在未來的比賽，球隊能早日抵達比賽國家，才能提前適應場地。」
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