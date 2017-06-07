中職》二軍賽長打火力爆發 梁家榮重返一軍

Lamigo桃猿梁家榮重返一軍。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕Lamigo桃猿梁家榮最近在二軍比賽長打火力爆發，今天重返一軍，梁家榮期待展現在二軍的調整成果，再度站穩一軍。

梁家榮在二軍出賽6場擊出3支全壘打，不但有4成74的高打擊率，長打率更高達1.158一點。

梁家榮表示，自己速度不快，必須要靠長打取勝，這一次到二軍調整，目標就是「把球打遠」，而之前3年在二軍至少出賽25場，都只擊出1支全壘打，今年打6場就有3轟，顯示調整很有成效。

梁家榮認為，如果練得很多但搞錯方向，可能比不練還糟糕，而從結果來看，這次下二軍的訓練方向是正確的，二軍教練除了給他指導，也鼓勵他多看、多比較，找出最適合自己的打法，所以也在網路上收集美國的資訊，得到不少啟發。

Lamigo桃猿梁家榮重返一軍。（記者陳志曲攝）