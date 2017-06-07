日職》洋助人再見安 歐力士交流戰排行首位（影音）
2017/06/07 22:25
〔體育中心／綜合報導〕歐力士今靠著洋將洛梅洛（Stefen Romero）9局下敲出遊擊方向再見安打，以5：4逆轉擊敗阪神，目前歐力士交流戰只吞下1敗，以7勝高居首位。
阪神前5局在中谷将大3分砲助陣下維持3分領先，不過6局下風雲變色，歐力士西野真弘率先安打上壘，再靠著中心打線串連安打灌進2分，隨後再靠著代打的洋砲莫瑞爾（Brenton Morel）左外野方向安打追平比分。
2軍一路僵持至9局下，歐力士把握阪神終結者馬提歐（Marcos Mateo）控球不穩攻佔滿壘，再靠著四棒洛梅洛遊擊方向穿越安打，攻下第5分，成功向阪神說再見。
近況火燙的歐力士此役贏球後，以7勝1敗排行交流戰首位，例行賽戰績則以26勝28敗排名洋聯第4。
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