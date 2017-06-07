日職》巨人吞最慘12連敗 王貞治也說話了
2017/06/07 21:33
巨人總教練高橋由伸。（圖片取自巨人官方臉書）
〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人今以0：3輸球，不敵西武，吞下破隊史最慘的12連敗。「OH桑」王貞治也看不下去，說巨人無論如何都要中止連敗。
「這就是現實。」賽後總教練高橋由伸表示，全隊都在想辦法止敗，可能因為這樣讓球隊打起來比較難以施展。他說，留下紀錄也是職棒選手的工作，「明天仍有比賽，還有挽回的機會，只能繼續努力。」
王貞治表示，希望巨人無論如何都要中止連敗，選手只能盡力去做，別想太多。1975年巨人吞下11連敗期間，王貞治當年也在球隊之中。
巨人明星游擊手坂本勇人表示，首次感覺到拿個1場勝利這麼困難；老將阿部慎之助也說，全隊好像溺水般在掙扎著。
王貞治。（資料照，記者張嘉明攝）
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